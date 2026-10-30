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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Приволжье

Аэропорт Нижнего Новгорода принял 30 рейсов из-за ограничений в Москве

Аэропорт Нижнего Новгорода в ночь на 30 октября принял в качестве запасного 30 рейсов в связи с ограничениями на полеты в Москве. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Роман Яровицын / Коммерсантъ

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С пассажирами работали представители авиакомпаний, они ожидали вылет в терминале. Для пассажиров организовали дополнительные места для сидения и кулеры с водой, отмечается в сообщении.
Утром 30 октября по мере снятия ограничений в Москве авиакомпании ожидают разрешений на вылет.
Владимир Зубарев