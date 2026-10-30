Кредитный рейтинг южноуральцев за год упал на один балл

Сильное расхождение в показателе отмечается между жителями Челябинска и других городов Южного Урала. Так, если в среднем в столице региона жители имеют кредитный рейтинг 729 баллов, то в остальных муниципалитетах он равен 705 баллам. Субъект занимает восьмое место в России по этой разнице.