Кредитный рейтинг южноуральцев за год упал на один балл
В сентябре 2026 года кредитный рейтинг жителей Челябинской области в среднем составлял 714 баллов. Это на один балл меньше, чем в начале осени 2025-го, сообщает Объединенное кредитное бюро.
Сильное расхождение в показателе отмечается между жителями Челябинска и других городов Южного Урала. Так, если в среднем в столице региона жители имеют кредитный рейтинг 729 баллов, то в остальных муниципалитетах он равен 705 баллам. Субъект занимает восьмое место в России по этой разнице.
Самый высокий кредитный рейтинг в сентябре этого года отмечен у жителей Москвы (778 баллов), Санкт-Петербурга (774) и Чувашской Республики (755). Наиболее низкие показатели зафиксированы в республиках Тыва (582), Карачаево-Черкесия (648) и Алтай (654).