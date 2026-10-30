Данные о численности населения Удмуртии закрыли по решению Правительства РФ
За последние пять лет оно сократилось на 3%
Данные о численности населения Удмуртии закрыли по решению Правительства РФ, приостановившего публикацию этих данных по законодательству о статистическом учете (ч. 10 ст. 5 №282-ФЗ). Это следует из Прогноза социально-экономического развития республики на 2027-2029 годы.
В строке «Численность постоянного населения» стоит прочерк. Документ опубликован на сайте кабмина. Отметим, что, по оценке Удмуртстата, на 1 января 2025 года в Удмуртии проживает чуть более 1,4 млн человек. За последние пять лет население республики сократилось на 3%, за 10 лет — на 5,1%.
Ранее «Ъ-Удмуртия» писал о рисках недостижения плановых показателей по нацпроекту «Семья» в Удмуртии по итогам первого полугодия. Суммарный коэффициент рождаемости в регионе должен достигнуть 1,36 рождения. Фактически же он снизился с 1,34 в апреле 2025 года до 1,28 в июле 2026-го.