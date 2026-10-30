Данные о численности населения Удмуртии закрыли по решению Правительства РФ

В строке «Численность постоянного населения» стоит прочерк. Документ опубликован на сайте кабмина. Отметим, что, по оценке Удмуртстата, на 1 января 2025 года в Удмуртии проживает чуть более 1,4 млн человек. За последние пять лет население республики сократилось на 3%, за 10 лет — на 5,1%.