«Семья» не показатель
Коэффициент рождаемости в Удмуртии не достигает плановых значений по нацпроекту
«Ъ-Удмуртия» узнал подробности о рисках недостижения плановых показателей по нацпроекту «Семья» в Удмуртии. По итогам первого полугодия из 13 параметров не выполнены 2, связанные с коэффициентом рождаемости.
По федпроекту «Поддержка семьи» (входит в нацпроект) суммарный коэффициент рождаемости должен достигнуть 1,36 рождения. Фактически же он снизился с 1,34 в апреле 2025 года до 1,28 в июле 2026-го. Данные «Ъ-Удмуртия» представил Государственный контрольный комитет республики.
Коэффициент рождаемости третьих и последующих детей — федпроект «Многодетная семья» — снизился за указанный период с 0,38 до 0,34. Плановый показатель по нацпроекту — 0,36.
Реализация нацпроекта «Семья» в Удмуртии характеризовалась низким уровнем кассового исполнения — 37,6% на 1 июля. По региональным проектам «Семейные ценности и инфраструктура культуры» и «Охрана материнства и детства» освоение составило 68,8 и 13,5% соответственно.
Заключения комитета направлены врио главы Удмуртии Ольге Абрамовой и Госсовету республики.