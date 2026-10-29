«Семья» не показатель

По федпроекту «Поддержка семьи» (входит в нацпроект) суммарный коэффициент рождаемости должен достигнуть 1,36 рождения. Фактически же он снизился с 1,34 в апреле 2025 года до 1,28 в июле 2026-го. Данные «Ъ-Удмуртия» представил Государственный контрольный комитет республики.