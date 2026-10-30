В Ярославской области замдиректора полигона ТКО будут судить за растрату топлива
В Ярославский районный суд направлено уголовное дело в отношении 49-летнего заместителя директора предприятия по утилизации бытовых отходов. Его обвиняют в растрате с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили региональные УМВД и прокуратура. Как стало известно «Ъ-Ярославль», речь идет о полигоне «Скоково».
По версии следствия, обвиняемый отвечал за прием и расходование дизельного топлива в организации, обслуживающей полигон твердых бытовых отходов. Он сливал топливо из поставлявших его бензовозов в отдельный резервуар, а затем продавал накопленные партии знакомому — владельцу автоцистерны.
«При этом для сокрытия фактов хищения обвиняемый давал указания подчиненным работникам о внесении в отчетные документы сведений об увеличенных объемах расходования дизельного топлива», — сообщили в прокуратуре области.
По данным полиции, с июня 2025 года по апрель 2026 года мужчина реализовал семь партий примерно по 10 тыс. литров, получая по 400 тыс. руб. за каждую. Ущерб предприятию превысил 3 млн руб. Деятельность обвиняемого пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
В прокуратуре уточнили, что мужчина признал вину и добровольно возместил 2,7 млн руб. В целях возмещения ущерба арестованы его имущество стоимостью 1,075 млн руб. и денежные средства в размере 400 тыс. руб.
Обвинительное заключение утвердил первый заместитель прокурора области Алексей Путилов.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что другого бывшего заместителя гендиректора АО «Скоково» Евгения Аброськина приговорили к пяти годам колонии за мошенничество при закупке станции очистки фильтрата. При цене контракта 82,3 млн руб. подконтрольный ему поставщик передал оборудование стоимостью около 25 млн руб., в котором отсутствовали необходимые узлы. В октябре 2026 года суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с Аброськина 82,3 млн руб. ущерба.