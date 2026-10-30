В Ярославской области замдиректора полигона ТКО будут судить за растрату топлива

В Ярославский районный суд направлено уголовное дело в отношении 49-летнего заместителя директора предприятия по утилизации бытовых отходов. Его обвиняют в растрате с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили региональные УМВД и прокуратура. Как стало известно «Ъ-Ярославль», речь идет о полигоне «Скоково».