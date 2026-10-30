Челябинская госинспекция труда проводит проверку на ЧМК

За прошедший месяц госинспекция региона получила 42 жалобы сотрудников предприятия, согласно которым им не выплачивают жалованье и отпускные в установленные сроки либо окончательно не рассчитывают при увольнении. В начале октября ведомство начало проверку совместно с прокуратурой области, она продолжается. За это время работники ЧМК направили еще 31 аналогичное обращение. Прокуратура Металлургического района Челябинска возбудила дела в отношении комбината об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Материалы направлены в госинспекцию труда в Челябинской области для рассмотрения и решения вопроса о назначении наказания.