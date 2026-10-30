В Стерлитамаке вынесли приговор оператору аттракциона
Стерлитамакский городской суд вынес приговор 21-летней оператору аттракциона, признанной виновной в оказании небезопасных услуг, повлекших тяжкий вред здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).Она получила 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, 10 мая в городском парке культуры и отдыха осужденная запустила механизм аттракциона «Вальс», не убедившись, что все пассажиры пристегнули ремни безопасности. В итоге один ребенок упал и был зажат между частями конструкции, получив тяжкие травмы.
В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала свою вину.