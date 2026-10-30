В Стерлитамаке вынесли приговор оператору аттракциона

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, 10 мая в городском парке культуры и отдыха осужденная запустила механизм аттракциона «Вальс», не убедившись, что все пассажиры пристегнули ремни безопасности. В итоге один ребенок упал и был зажат между частями конструкции, получив тяжкие травмы.