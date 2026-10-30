С курганского бизнесмена требуют 33 млн рублей за пожар в кинотеатре

Договор о съеме нежилого помещения площадью 16 кв. м на первом этаже мэрия заключила с бизнесменом в 2025 году. В августе 2026-го там произошел пожар. Администрация города считает, что ЧП вызвано нарушением условий соглашения. Так, Евгений Корытов самовольно подключил оборудование для обвалки и разделки мяса и позволил третьим лицам организовать киоск с фруктами. Это привело к увеличению нагрузки на бытовые разветвители и к пожару, считает мэрия. Результатом возгорания стали уничтожение внутренней и внешней отделки, конструктивных элементов арендуемого и других помещений. Кроме того, власти потратили 345 тыс. руб. на экспертизу по оценке материального ущерба. Суд принял заявление к производству, предварительное заседание назначено на 24 ноября 2026 года.