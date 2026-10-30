С начала октября из России ушли четыре криптобиржи
29 октября криптобиржа KuCoin официально объявила о прекращении обслуживания российских клиентов. Причин ухода площадка не назвала. Это уже четвертая криптоплощадка, которая объявила об фактическом уходе из России за последний месяц. Ранее с российскими инвесторами перестали работать Bitget, MEXC, HTX. Биржи объясняли такое решение «необходимостью соблюдения глобальных регуляторных требований».
При этом ушедшие компании являются «не нишевыми игроками, а биржами глобального масштаба», считает директор по маркетингу Web3 Tech Матвей Войтов. По данным CoinMarket.Cap, в сентябре MEXC, Bitget, KuCoin и HTX вместе обеспечили около 17% оборота крупнейших бирж мира. Кроме того, они играли большую роль и для российских трейдеров. По данным TradingBeats, до ухода площадок из РФ российские инвесторы генерировали 13,7% торгового оборота на бирже HTX и 10,5% оборота на бирже MEXC.
Отказ от российской аудитории связан с нежеланием компаний попасть под ограничения 21-й пакета санкций, который Евросоюз принял в июле, считают эксперты. В частности, ограничения ЕС предполагают запрет на взаимодействие европейских операторов с криптоплатформами, сотрудничающими с российским контуром. На данный момент операции с биткойном, эфиром и USDT все еще доступны россиянам, однако уход площадок ударит в первую очередь по инвесторам в альткойны.