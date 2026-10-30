С начала октября из России ушли четыре криптобиржи

При этом ушедшие компании являются «не нишевыми игроками, а биржами глобального масштаба», считает директор по маркетингу Web3 Tech Матвей Войтов. По данным CoinMarket.Cap, в сентябре MEXC, Bitget, KuCoin и HTX вместе обеспечили около 17% оборота крупнейших бирж мира. Кроме того, они играли большую роль и для российских трейдеров. По данным TradingBeats, до ухода площадок из РФ российские инвесторы генерировали 13,7% торгового оборота на бирже HTX и 10,5% оборота на бирже MEXC.