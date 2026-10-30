Инвестиции в гостиничную недвижимость снизились на 61,1%

В январе—сентябре 2026 года инвесторы вложили в гостиничную недвижимость России 21 млрд руб., подсчитали в IBC Real Estate. Всего были заключены 14 сделок. За год общий объем вложений сократился на 61,1%. В январе—сентябре 2025 года в гостиницы инвестировали 54 млрд руб., заключив 19 сделок. В CORE.XP за первые три квартала 2026 года зафиксировали сокращение инвестиций в гостиничные объекты на 55% в годовом выражении, до 20,5 млрд руб. Аналитики учитывают 13 сделок и называют этот показатель минимальным за пять лет.