Перевозчики пожаловались президенту на автоматический весогабаритный контроль
Глава ассоциации «Грузавтотранс», член Общественного совета при Ространснадзоре Владимир Матягин направил президенту РФ обращение, в котором описал проблемы, возникающие из-за эксплуатации автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК). Данная система, следует из письма, доставляет добросовестным перевозчикам большое количество хлопот — это видно по числу обращений, которые приходят в «Грузавтотранс». Основная их часть связана с некорректными измерениями.
Для того чтобы датчики работали корректно, пояснил “Ъ” Владимир Матягин, состояние дороги и условия эксплуатации датчиков должны быть близки к идеальным (не должно быть снега, льда и грязи), что на практике достигается редко. Самый частый дефект, из-за которого присылают незаконные штрафы,— плохое состояние полотна, отслоение асфальта, трещины и т. д. К обращению приложены конкретные примеры подобных проблем в Челябинской, Новгородской, Ленинградской областях, а также в Пермском крае: колейность и неровность дорожного покрытия, неправильное расположение силоприемного модуля (той части АПВГК, которая взвешивает нагрузку с колес), неработающее табло с предупреждением для нарушителей и т. д.
Еще одна проблема, о которой сказано в обращении,— сроки направления штрафов, вынесенных с помощью АПВГК. Срок давности привлечения к ответственности может достигать года с даты нарушения, и в некоторых случаях перевозчик узнает о том, что превысил весогабаритные параметры, спустя несколько месяцев, поясняет Владимир Матягин. Доказать постфактум, что на момент измерения дорога была в ненадлежащем состоянии, почти невозможно, объясняет господин Матягин. Не хватает также системы автоматической отбраковки штрафов в случаях, если софт АПВГК сам фиксирует нарушения — например, неубранный снег, скачок напряжения, сбой в ПО. В этом случае постановления должны сразу отбраковываться, но этого не происходит.