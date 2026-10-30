Перевозчики пожаловались президенту на автоматический весогабаритный контроль

Еще одна проблема, о которой сказано в обращении,— сроки направления штрафов, вынесенных с помощью АПВГК. Срок давности привлечения к ответственности может достигать года с даты нарушения, и в некоторых случаях перевозчик узнает о том, что превысил весогабаритные параметры, спустя несколько месяцев, поясняет Владимир Матягин. Доказать постфактум, что на момент измерения дорога была в ненадлежащем состоянии, почти невозможно, объясняет господин Матягин. Не хватает также системы автоматической отбраковки штрафов в случаях, если софт АПВГК сам фиксирует нарушения — например, неубранный снег, скачок напряжения, сбой в ПО. В этом случае постановления должны сразу отбраковываться, но этого не происходит.