В Прикамье лишенный полномочий экс-депутат может стать почетным гражданином

Игорь Малых в 2004 – 2015 годах был председателем Земского собрания Краснокамского района, а с 2016 по 2026 годы — депутатом Законодательного собрания Прикамья. В июне этого года суд удовлетворил административный иск прокуратуры о досрочном прекращении его полномочий. Надзорный орган выявил нарушения в том, что господин Малых сдавал коммерческую недвижимость одной из торговых сетей. Таким образом, он нарушил запрет для парламентариев, которые работают на постоянной основе, на занятие коммерческой деятельностью. Сам господин Малых с выводами суда не согласился. Он считает, что сдавал недвижимость не как предприниматель, а как физлицо. Стоит отметить, что в 90-е годы он привлекался к ответственности еще по УК РСФСР за нарушение правил торговли и мошенничество.