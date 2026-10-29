Малогабаритные квартиры в Перми подорожали на 11,8%

За прошедшие 12 месяцев средняя цена квартиры до 32 кв. м в Перми достигла 3,6 млн руб. Это на 11,8% выше, чем годом ранее. При этом средняя стоимость квадратного метра в таком активе выросла на 11,1%, до 139,1 тыс. руб. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».