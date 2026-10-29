Малогабаритные квартиры в Перми подорожали на 11,8%
За прошедшие 12 месяцев средняя цена квартиры до 32 кв. м в Перми достигла 3,6 млн руб. Это на 11,8% выше, чем годом ранее. При этом средняя стоимость квадратного метра в таком активе выросла на 11,1%, до 139,1 тыс. руб. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».
Самый высокий рост средней стоимости малогабаритной квартиры произошел в Московской (+31,7%) и Ленинградской (+25,5%) областях, Брянске (+23,8%), Смоленске (+21,7%) и Твери (+21,1%). Менее заметный рост зафиксирован в Грозном (+0,1%), Липецке (+1,2%), Симферополе (+2%), Тюмени (+2,4%) и Архангельске (+3%). В целом по всем городам подорожание составило 13%. Сейчас средний объект стоит 3,9 млн руб.