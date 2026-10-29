Суд в Петербурге заключил под стражу обвиняемого в убийстве женщины и ребенка
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу обвиняемого в убийстве женщины и ребенка, а также в покушении на убийство еще одного человека. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Срок меры — 25 декабря 2026 года.
По версии следствия, ночью 26 октября в одной из квартир обвиняемый на фоне личного конфликта нанес троим потерпевшим множественные удары тупым предметом по голове. Женщина и ребенок скончались от полученных травм. Третья потерпевшая выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Мужчину задержали 27 октября и предъявили ему обвинение. По данным пресс-службы судов, он признал вину. Ему вменяют убийство двух человек, в том числе малолетнего, и покушение на убийство.
В ходе судебного заседания потерпевшая охарактеризовала обвиняемого как «жестокого, циничного, эгоистичного». По ее словам, он не предлагал ей выйти замуж и не знакомил со своими родителями. Также женщина заявила, что ребенок был зачат в результате сексуального насилия. По ее показаниям, после произошедшего мужчина сказал ей: «Ты это заслужила».
Мужчина не возражает против заключения под стражу. По сведениям, прозвучавшим в суде, после совершения вменяемого ему преступления он пил водку и закусывал черной скумбрией. Также сообщалось, что он думал о том, чтобы сжечь тела погибших.
Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал об обнаружении тел женщины и ребенка в квартире в Красносельском районе. После произошедшего правоохранительные органы разыскивали подозреваемого, которого позднее задержали в Ленинградской области.