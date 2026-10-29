Кубань продолжает жевать

Однако, как пояснил глава департамента, «регистрационный» срез не отражает реальную ситуацию. Дело в том, что одно юрлицо может управлять сразу несколькими заведениями. Кроме того, фактическое прекращение деятельности нередко опережает официальную ликвидацию на несколько лет. Поэтому динамика регистраций и ликвидаций не равна динамике открытия и закрытия кафе и ресторанов. Для объективной оценки ситуации департамент использует оперативные данные муниципалитетов, которые позволяют отслеживать фактическое наличие и движение заведений непосредственно на территории края.