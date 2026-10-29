Кубань продолжает жевать
В Краснодарском крае с начала 2026 года открылось более 1 тысячи новых объектов общепита
С начала года на Кубани открылось более одной тысячи новых объектов общественного питания. Несмотря на то, что часть из вновь открытых (сезонных) предприятий осенью закрылась, большинство осталось на рынке. Как отмечают представители отрасли, потребительское поведение стало более сдержанным, а чеки — меньше. Появление же новых бизнесов эксперты объясняют ростом количества населения в регионе.
С начала 2026 года в Краснодарском крае фактически начали работу 488 объектов общественного питания. Дополнительно в сезонном формате открылось еще 561 заведение. По завершении сезона прекратили деятельность 405 сезонных площадок. В целом прирост составил по меньшей мере шесть сотен объектов. Всего же в регионе на сегодняшний день действует 10,4 тыс. объектов общественного питания. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал руководитель департамента потребительской сферы края Роман Куринной.
При этом, по данным сервиса «Контур.Фокус» за девять месяцев 2026 года в Краснодарском крае зарегистрировано 2,7 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере общественного питания — это на 12,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Одновременно зафиксировано 2,2 тыс. ликвидаций.
Однако, как пояснил глава департамента, «регистрационный» срез не отражает реальную ситуацию. Дело в том, что одно юрлицо может управлять сразу несколькими заведениями. Кроме того, фактическое прекращение деятельности нередко опережает официальную ликвидацию на несколько лет. Поэтому динамика регистраций и ликвидаций не равна динамике открытия и закрытия кафе и ресторанов. Для объективной оценки ситуации департамент использует оперативные данные муниципалитетов, которые позволяют отслеживать фактическое наличие и движение заведений непосредственно на территории края.
«Отрасль общественного питания Краснодарского края отличается высокой подвижностью. В крае появляются новые заведения, меняются форматы работы и концепции, активно развивается сезонный бизнес. Такая динамика характерна для туристического региона. На нее влияют колебания спроса, изменение потребительских предпочтений и появление новых проектов»,— говорит Роман Куринной.
Всего, по данным департамента, за пять лет оборот общественного питания в Краснодарском крае вырос в 2,4 раза — с 88,3 млрд руб. до 215,5 млрд руб. По итогам января—августа 2026 года показатель составил около 160 млрд руб., что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах.
Исходя из этих данных, в профильном департаменте ситуацию характеризуют как развитие рынка, которое выражается в постоянном обновлении состава заведений, расширении сезонных форматов и поддержании стабильного оборота. В ведомстве считают, что такая динамика свидетельствует о высокой предпринимательской активности и устойчивом спросе в сегменте общественного питания региона.
Собственник сети ресторанов «Родная кухня» (рестораны «Диканька», «Станъ», «Пять традиций») Владилена Гредина объясняет рост количества объектов общепита в текущей ситуации ростом населения в регионе. Вместе с тем она отмечает, что общепит ощущает некоторое сокращение гостевого потока и уменьшение среднего чека. «Чтобы гостя удержать, нужно прилагать больше усилий, чем ранее: придумывать какие-то маркетинговые ходы, проводить тематические вечера: исторические, дегустации местных виноделен, наполняя гастрономическое пространство глубоким смыслом»,— отмечает эксперт.
О кубанском общепите как об отрасли, «которая не сдается» в кризис в ходе встречи с предпринимательским сообществом Кубани говорила и эксперт в сфере социально-экономического развития регионов, доктор экономических наук, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. По ее словам, в 2025-м эта сфера с динамикой роста под 9% показала наилучшие результаты в регионе среди сервисов. Два предыдущих года рост общепита она объясняла тем, что население «заедало» проблемы, связанные с необходимостью снизить потребление. Замедление же роста в 2026 году, по мнению эксперта, связано в большой степени с сокращением турпотока.