Калининград с Haval

Haval локализовал в России производство рамного внедорожника Haval H9. Собеседники “Ъ” считают, что это решение может быть продиктовано невыгодностью импорта модели из-за высоких ставок утильсбора. А выбор площадки связан с более удобной логистикой и обещанными преференциями. Спрос на внедорожник ожидается умеренный, но поддержать его может допуск к госзакупкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

Внедорожник Haval H9 начали производить на калининградском «Автоторе», говорится в сообщении пресс-службы бренда. Первое поколение модели собиралось на собственном заводе компании в Тульской области — впрочем, речь шла о довольно ограниченном количестве, в дальнейшем H9 в основном импортировался.

Пока модель выпускается на базе сваренного и окрашенного кузова, но в рамках сотрудничества с «Автотором» предполагается поэтапное расширение количества технологических операций и повышение уровня локализации, уточняют в компании.

По мнению источника “Ъ”, запуск производства модели простимулировали высокие ставки утилизационного сбора, сделавшие импорт невыгодным.

В частности, по этой причине в этом году Haval приостановил поставки дизельной версии H9. Впрочем, на конвейер она, согласно данным ОТТС, предположительно, встанет, рассуждает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Для бренда Haval это третья производственная площадка в России. В Тульской области выпускается большая часть модельного ряда: Haval Jolion, Haval F7 и F7x, Haval Dargo, Haval H3 и H7. А на мощностях завода «ПСМА Рус» в Калуге (сборку на правах аренды ведет компания «Автомобильные технологии») производится Haval M6.

Автомобили Haval встали на конвейер «Автотора» впервые, хотя для Great Wall (владеет брендами Haval, Tank, Ora, Wey) это не единственное взаимодействие с калининградским предприятием: в мае на заводе была запущена сборка внедорожников Tank 300. Выпуск в Калининграде модели Haval H9, вероятно, расширение сотрудничества, считает партнер SBS Дмитрий Бабанский. Кроме того, Калининград географически ближе к западным границам, и для некоторых логистических цепочек (поставка отдельных компонентов, работа с локальными поставщиками) это может быть выгоднее, чем сборка на заводе в Тульской области или Калуге.

По мнению источника “Ъ”, компания могла решиться на выпуск H9 на «Автоторе» в связи с обещанными преференциями, включая компенсацию утильсбора.

В целом, добавляет источник, роль здесь играет совокупность факторов, в числе которых могут быть более экономически выгодная логистика и налоговые льготы (завод находится в особой экономической зоне). «И им могли просто не разрешить сделать еще одну модель в Калуге на тех же мягких условиях локализации,— рассуждает он.— Или же там ограниченные мощности и расширение нецелесообразно».

При этом основная площадка в Тульской области, напоминает другой собеседник “Ъ”, загружена. Мощности предприятия составляют 150 тыс. автомобилей в год. «Сейчас завод выпускает 660 автомобилей в сутки. С запуском третьей смены в октябре планируется увеличить объем производства до 850 машин в сутки,— отмечал замгендиректора по производству Наval Сергей Живов (цитата по "Интерфаксу").— В 2027 году, после ввода новых цехов по производству компонентов, предприятие рассчитывает выйти на выпуск до 200 тыс. автомобилей в год». В компании на вопрос “Ъ” о выборе площадки отметили, что «Автотор» располагает необходимыми компетенциями и производственными мощностями.

Согласно «Автостату», Haval занимает второе место по продажам новых легковых автомобилей в России, уступая лишь традиционному лидеру рынка АвтоВАЗу. Реализация машин Haval в январе—августе выросла на 22,8%, до 114,3 тыс. штук. Самая популярная модель в линейке — Haval Jolion: за восемь месяцев продано почти 49 тыс. штук (рост на 29,5% год к году). Также в рейтинг входит Haval M6, занимая седьмую строчку (20 тыс. машин, рост на 14,8% год к году). По прогнозу опрошенных “Ъ” экспертов, на модель H9 на российском рынке ожидается умеренный спрос. Впрочем, продажи может поддержать вероятный допуск к госзакупкам, не исключает господин Кадаков.

Наталия Мирошниченко