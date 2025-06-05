Бывший прокурор доплыл до верфи

Во Владивостоке начался процесс по обвинению бывшего прокурора Приморья Валерия Василенко и группы его сообщников в многомилионном хищении имущества АО «Восточная верфь». Следствие называет Валерия Василенко главой структурного подразделения организованного преступного сообщества (ОПС), руководителем которого считает экс-совладельца «Восточной верфи», многолетнего депутата парламента Приморья Геннадия Лазарева. Также к мошенничеству, связанному с акциями предприятия, по мнению следователей, причастен бывший смотрящий за Владивостоком Виталий Широков (Монгол). Подсудимые вину не признают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший прокурор Приморского края Валерий Василенко

Фото: Игорь Онучин, Коммерсантъ Бывший прокурор Приморского края Валерий Василенко

Фото: Игорь Онучин, Коммерсантъ

Сегодня, 5 июня, в Первомайском районном суде Владивостока начался процесс по делу пяти человек, причастных, по версии следствия, к хищениям на «Восточной верфи». На скамье подсудимых — 75-летний Валерий Василенко, который с 1991 по 2005 год возглавлял надзорное ведомство Приморья, а затем занимал пост зампреда совета директоров АО «Восточная верфь». Также, по версии следователей, в состав ОПС, занимавшегося махинациями на предприятии, входили бывший временно исполняющий обязанности гендиректора АО «Восточная верфь» Олег Зубахин и юрист Яна Поливода. В зависимости от роли каждого из них им вменяется в вину участие в организованном преступном сообществе, покушение на мошенничество, растрата и организация совершения сделок с имуществом, заведомо приобретенным другими лицами преступным путем (ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 33, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174). Приморский криминальный авторитет Виталий Широков и советник директора АО «Восточная верфь» Сергей Кралевич, считают следователи, членами ОПС не были, они обвиняются в покушении на мошенничество.

В ходе первого заседания адвокат Валерия Василенко Сергей Голованюк заявил ходатайство о медицинском освидетельствовании своего доверителя. По словам защитника, у Валерия Василенко заболевания, входящие в перечень препятствующих отбыванию наказания, и его содержание в СИЗО является пыткой.

«Он даже сидеть не может, так травмирован позвоночник»,— добавил господин Голованюк.

Все первое судебное заседание Валерий Василенко действительно провел на ногах. Председательствующий на процессе судья Антон Ефимов намерен принять решение по этому ходатайству защиты позднее. Стоит отметить, что под стражей из всех обвиняемых помимо Валерия Василенко в настоящее время находится только Олег Зубахин, для остальных избраны более мягкие меры пресечения.

После того как прокурор зачитала часть материалов обширного обвинительного заключения, продолжение процесса было назначено на 16 июня.

«Мы будем настаивать на оправдании»,— сообщил “Ъ” адвокат Валерия Василенко Сергей Голованюк, отказавшись от более подробных комментариев.

«В деле нет никаких доказательств»,— заявил Сергей Кралевич. По его словам, вину никто из подсудимых не признает.

Напомним, по версии следствия, с ноября 2017 года по апрель 2022 года «участники преступного сообщества и иные причастные лица похитили путем растраты денежные средства АО "Восточная верфь" на общую сумму свыше 13 млн руб., а также путем обмана пытались похитить акции предприятия на сумму более 2,2 млн руб.». Кроме того, участникам ОПС вменяют легализацию незаконно приобретенного имущества на сумму более 46 млн руб., сообщало ранее надзорное ведомство.

По версии следователей СКР по Приморью, обвиняемые являлись структурным подразделением преступного сообщества, возглавляемого Геннадием Лазаревым, целью деятельности которого являлось хищение имущества АО «Восточная верфь». Господин Лазарев был арестован в марте прошлого года, но в августе мера пресечения ему была смягчена на домашний арест после признания им вины.

Сегодня представитель следствия Аврора Римская сообщила “Ъ”, что расследование уголовного дела в отношении Геннадия Лазарева, являвшегося депутатом парламента Приморья с 1995 по 2021 год, продолжается.

Валерий Василенко был арестован в августе 2023 года. По версии следствия, экс-прокурор причастен к попытке бывшего гендиректора предприятия завладеть акциями «Восточной верфи», принадлежащими одному из миноритариев Игорю Мирошниченко. Тому угрожали возможностью возбуждения уголовного дела, сказано в обвинительном заключении. К давлению на миноритария был привлечен бывший смотрящий по Владивостоку Виталий Широков (Монгол). Тот в 2008 году получил шесть лет колонии строгого режима за взимание дани с перегонщиков автомобилей на трассе Владивосток—Хабаровск.

Олег Зубахин арестован в апреле прошлого года. По версии следствия, в 2021 году, занимая пост врио гендиректора «Восточной верфи», Олег Зубахин «подписал фиктивный счет на оплату поставки строительных материалов для предприятия, заведомо зная, что данной поставки не будет». На счет одной из коммерческих структур были переведены 2,8 млн руб. «Указанные денежные средства предназначались для личных нужд организатора преступного сообщества Геннадия Лазарева»,— говорилось в сообщении следствия.

По данным приморских СМИ, Геннадий Лазарев являлся основным акционером (36,99%) АО «Восточная верфь». В 2023 году Амурский судостроительный завод (АСЗ), входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), стал единоличным управляющим органом АО «Восточная верфь», сообщала пресс-служба ОСК. В пресс-релизе уточняется, что Минпромторг приостановил права акционеров «Восточной верфи» и полномочия ее органов управления. Сообщалось, что АСЗ будет осуществлять полномочия собрания акционеров или совета директоров «Восточной верфи» в целях своевременного выполнения гособоронзаказа.

АО «Восточная верфь» — судостроительное предприятие, основанное в 1952 году, расположено во Владивостоке. В 1994 году завод был преобразован в акционерное общество. С 1950 года на предприятии было построено более 500 кораблей для ВМФ, пограничных сил и рыбопромысловых организаций. Более 30 единиц боевой техники с этого предприятия было поставлено на экспорт в восемь стран мира, в том числе во Вьетнам, Ирак и Китай.

Стоит отметить, что, по данным следствия, члены другого подразделения ОПС Геннадия Лазарева совершали злоупотребления с недвижимостью Минобрнауки РФ. Геннадий Лазарев также долгое время занимал пост ректора Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса (ВГУЭС; ныне Владивостокский госуниверситет). И, по версии следствия, в период с 1996 по 2024 год Геннадий Лазарев и входившие в ОПС сотрудники ВГУЭС «обманным путем похитили через подконтрольные им юридические лица 16 объектов имущества, принадлежащих Министерству науки и высшего образования РФ», во Владивостоке и Находке. «Хищение выполнено путем совершения мнимых сделок, формировавших задолженность вуза, возглавляемого Лазаревым, перед аффилированными ему подставными организациями»,— уточняет следствие.

Более того, поскольку похищенные помещения находились, в частности, в здании ВГУЭС во Владивостоке, вуз вынужден был арендовать их у структур, подконтрольных Геннадию Лазареву, «для ведения образовательной деятельности». Следствие называет сумму 24 млн руб., которые были взысканы с ВГУЭС за пользование похищенными помещениями.

Алексей Чернышев, Владивосток