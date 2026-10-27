Глава Ярославля поручил отремонтировать улицу Ильинскую после жалоб жителей
Временно исполняющий обязанности мэра Ярославля Николай Степанов поручил провести текущий ремонт улицы Ильинской во Фрунзенском районе. Такое поручение он дал на общегородском совещании в мэрии 27 октября.
По словам господина Степанова, обращения о состоянии участка, который служит подъездом к школе, поступают неоднократно. В качестве временной меры дорогу поручено отремонтировать инертными материалами.
Департаменту городского хозяйства также необходимо подготовить проектно-сметную документацию до следующего ремонтного сезона. Затем работы предполагается включить в планы на 2027–2028 годы с учетом финансирования.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», ярославцы подняли проблему состояния улицы на приеме у Николая Степанова. Власти сообщили, что там провели текущий ремонт струйно-инъекционным методом. Однако жители продолжили жаловаться на разрушенное покрытие и опасность для школьников, вынужденных передвигаться по проезжей части.