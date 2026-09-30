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У исполняющего полномочия мэра Ярославля появилась страница в ВК

У временно исполняющего полномочия мэра Ярославля Николая Степанова появилась личная страница в социальной сети ВКонтакте. Об этом сообщили в мэрии города.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

В первых двух постах господин Степанов рассказал об открытом совещании в мэрии, которое он впервые провел в новом статусе, и о личном приеме жителей города.

«Отдельно поговорили о дорогах. Один из основных вопросов касался состояния дорожного полотна на улице Ильинской. Жители обратили внимание на разрушение покрытия, поэтому важно было дать конкретный ответ — что уже сделано и какие работы предстоят. 25 сентября на улице Ильинской провели текущий ремонт струйно-инъекционным методом», — написал Николай Степанов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства был назначен временно исполняющим полномочия мэра Ярославля. Такое решение принял губернатор Михаил Евраев после отставки мэра Артема Молчанова, который был избран депутатом Госдумы.

Виктория Самко

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