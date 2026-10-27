Казачьим обществам в Удмуртии будут выдавать землю без торгов

Землю предоставят только казачьим обществам, находящимся в реестре. В Удмуртии их пять, до конца года прибавится еще одно. По словам и. о. министра нацполитики Удмуртии Эдуарда Петрова, закон в том числе позволит создавать условия для развития образа жизни казаков и их традиционных форм хозяйствования.