Казачьим обществам в Удмуртии будут выдавать землю без торгов
Казачьи общества в Удмуртии смогут получать земельные участки по договорам аренды без торгов. Такой законопроект депутаты Госсовета Удмуртии приняли сегодня на сессии.
Землю предоставят только казачьим обществам, находящимся в реестре. В Удмуртии их пять, до конца года прибавится еще одно. По словам и. о. министра нацполитики Удмуртии Эдуарда Петрова, закон в том числе позволит создавать условия для развития образа жизни казаков и их традиционных форм хозяйствования.
В перечень внесли два района — Сарапульский и Якшур-Бодьинский. В них действуют казачье общество «Станица Сарапульская» и хуторское казачье общество «Казачье Братство». Аналогичные законы приняли 23 региона РФ из 40, где есть такие общности.