Трамп хочет переименовать Атлантический океан в Американский
Президент США Дональд Трамп хотел бы переименовать Атлантический океан в Американский. Он также задумался о новом названии для одной из рек. Об этом господин Трамп сказал во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Миссисипи накануне промежуточных выборов в Конгресс.
По словам президента, у США уже есть озеро и залив, а теперь нужны река и океан. «Так что я подумываю об Атлантическом океане, мы назовем его Американский океан. Полагаю, что Европа будет в восторге»,— сказал он. Какая река имеется в виду, господин Трамп не уточнил, но пообещал оставить прежнее название Миссисипи.
Ранее указами Дональда Трампа озеро Онтарио стало озером Америка, а Мексиканский залив — Американским заливом. Новые названия использует федеральное правительство и федеральные карты, однако преемники господина Трампа могут отменить эти изменения своими указами. На прошлой неделе американский президент рассказал, что просил Google назвать Атлантический океан на картах океаном Трампа, но глава компании Сундар Пичаи ему отказал.