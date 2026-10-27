Трамп хочет переименовать Атлантический океан в Американский

По словам президента, у США уже есть озеро и залив, а теперь нужны река и океан. «Так что я подумываю об Атлантическом океане, мы назовем его Американский океан. Полагаю, что Европа будет в восторге»,— сказал он. Какая река имеется в виду, господин Трамп не уточнил, но пообещал оставить прежнее название Миссисипи.