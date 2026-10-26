В Саратове ставки за использование госсобственности планируют повысить в 100 раз

Для инфраструктурных и социально значимых проектов сохраняется льготный коэффициент «1». В этот список областное правительство включило зарядные станции для электротранспорта, парковки для велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также газовые АЗС (КПГ и СПГ). Кроме того, льготы сохранены для пляжной инфраструктуры (душевые, кабинки, медпункты), строительных бытовых городков, офисов продаж застройщиков и палаток с сельхозпродукцией на ярмарках.