В Саратове ставки за использование госсобственности планируют повысить в 100 раз
Пор реформу попадут ларьки, шиномонтажи, автостоянки, билборды и склады
Правительство Саратовской области готовит реформу рынка некапитальных объектов на государственных и муниципальных землях. Из проекта постановления за подписью губернатора Романа Бусаргина следует, что базовые коэффициенты арендной платы для коммерсантов повышаются в 100 раз, а также вводится минимальный порог в 100 руб.
Региональные власти вносят изменения в постановление № 79-П от 2015 года, регулирующее размещение объектов на землях без предоставления участков и установления сервитутов. Этот механизм исторически позволяет избежать длительных аукционов и оформления полноценной аренды.
Поправки вносят разделение пользователей земли на «социально полезных», «государственных» и «коммерческих». Полностью от платы освобождаются государственные и муниципальные учреждения.
Для инфраструктурных и социально значимых проектов сохраняется льготный коэффициент «1». В этот список областное правительство включило зарядные станции для электротранспорта, парковки для велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также газовые АЗС (КПГ и СПГ). Кроме того, льготы сохранены для пляжной инфраструктуры (душевые, кабинки, медпункты), строительных бытовых городков, офисов продаж застройщиков и палаток с сельхозпродукцией на ярмарках.
Для коммерческих объектов, попадающих под подпункт «в» (ларьки, шиномонтажи, частные автостоянки, рекламные конструкции и склады), коэффициент платы увеличивается со символических `0,001` сразу до `0,1` — то есть в 100 раз. При этом, Размер ежемесячной платы теперь не может составлять менее 100 руб.