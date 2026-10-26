Свыше 2 тыс. югорчан получат выплаты ко Дню памяти жертв политических репрессий

Деньги в качестве материальной помощи по решению окружного правительства перечислят реабилитированным лицам и тем, кто был признан пострадавшим от репрессий. Они поступят на счета югорчан до 10 ноября — выплата будет произведена в беззаявительном порядке. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете автономного округа в рамках государственной программы «Социальное и демографическое развитие».