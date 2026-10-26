Свыше 2 тыс. югорчан получат выплаты ко Дню памяти жертв политических репрессий
Ко Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября, 2237 жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) получат единовременную выплату в размере 5 тыс. руб., сообщили в правительстве региона.
Деньги в качестве материальной помощи по решению окружного правительства перечислят реабилитированным лицам и тем, кто был признан пострадавшим от репрессий. Они поступят на счета югорчан до 10 ноября — выплата будет произведена в беззаявительном порядке. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете автономного округа в рамках государственной программы «Социальное и демографическое развитие».
«Кроме того, в Ханты-Мансийске продолжается строительство мемориального храма-часовни Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, за веру и Отечество пострадавших. Готовность объекта на сегодняшний день составляет около 25%»,— добавил губернатор Руслан Кухарук.