Пермское мясоперерабатывающее предприятие признали банкротом

С заявлением о признании ООО «ПМП» банкротом обратилось само предприятие в марте 2026 года. Заявитель обосновал это требование наличием обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии возможности исполнить денежные обязательства перед кредиторами и осуществить обязательные платежи. На момент подачи заявления у должника был единственный кредитор — ООО «Мясное дело». Общая сумма задолженности ПМП перед ним составила 1 млн руб. Согласно материалам дела, сейчас среди кредиторов должника числятся ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-банк», ООО «Ремо», ООО «ТД Континент-СПб» и другие компании.