Пермское мясоперерабатывающее предприятие признали банкротом
Арбитражный суд Пермского края признал ООО «Пермское мясоперерабатывающее предприятие» (ПМП) банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство. Это следует из данных картотеки суда. Резолютивная и мотивировочная части решения пока не опубликованы.
С заявлением о признании ООО «ПМП» банкротом обратилось само предприятие в марте 2026 года. Заявитель обосновал это требование наличием обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии возможности исполнить денежные обязательства перед кредиторами и осуществить обязательные платежи. На момент подачи заявления у должника был единственный кредитор — ООО «Мясное дело». Общая сумма задолженности ПМП перед ним составила 1 млн руб. Согласно материалам дела, сейчас среди кредиторов должника числятся ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-банк», ООО «Ремо», ООО «ТД Континент-СПб» и другие компании.
ООО «Пермское мясоперерабатывающее предприятие» расположено в поселке Новый Крым в Перми. Согласно Rusprofilr, компания занимается переработкой и консервированием мяса и мясной пищевой продукции. Единственным учредителем и генеральным директором общества является Оксана Касимова. В 2025 году выручка компании снизилась на 55%, до 157 млн руб., чистый убыток составил 46 млн руб.