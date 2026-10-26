В Ростовской области на ремонт и содержание дорог направили 6,2 млрд рублей
В Ростовской области за девять месяцев 2026 года освоили 6,2 млрд руб. из 11,7 млрд руб., предусмотренных сводной бюджетной росписью на капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных и межмуниципальных дорог. Уровень исполнения составил 53,3%, следует из отчета областного правительства.
На 2026 год в рамках соответствующего комплекса мероприятий предусмотрено достижение трех показателей и выполнение одного мероприятия. Их завершение запланировано на конец года.
За девять месяцев выполнены две из четырех контрольных точек. В частности, закупки были включены в план закупок, а сведения о государственных контрактах внесены в соответствующий реестр.
Еще две контрольные точки должны быть выполнены до конца года. В отчете отмечается, что рисков и проблем при выполнении предусмотренного мероприятия не выявлено.