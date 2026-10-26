Похитившим 2,6 млн через фейковые объявления на Урале назначили до 8 лет колонии

Подсудимые признали свою вину. Александру Прозуменщикову назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Владимир Гринчевский получил три года условного срока с испытательным периодом два года, а Илья Холкин — четыре года условно с испытательным сроком три года. Прозуменщиков не пришел на оглашение приговора, в связи с чем суд объявил его в розыск.