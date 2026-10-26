Похитившим 2,6 млн через фейковые объявления на Урале назначили до 8 лет колонии
Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор троим местным жителям, которые организовали схему хищения средств с банковских карт через фейковые объявления, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Общий размер причиненного ущерба превысил 2,6 млн руб. Действия фигурантов квалифицировали по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета организованной группой) и ч. 2, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой).
Следствие установило, что с августа 2020 по апрель 2021 года Александр Прозуменщиков, Владимир Гринчевский и Илья Холкин размещали в интернете ложные объявления о продаже товаров, услугах по перевозке и аренде жилья. Потенциальным клиентам злоумышленники направляли через мессенджеры ссылки на поддельные страницы, где требовалось ввести данные платежных карт. После заполнения формы деньги списывались со счетов потерпевших.
Подсудимые признали свою вину. Александру Прозуменщикову назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Владимир Гринчевский получил три года условного срока с испытательным периодом два года, а Илья Холкин — четыре года условно с испытательным сроком три года. Прозуменщиков не пришел на оглашение приговора, в связи с чем суд объявил его в розыск.