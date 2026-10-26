Комитет ярославской облдумы поддержал закон о гаражной амнистии до 2031 года
Комитет по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной думы одобрил закон, устанавливающий перечень документов для бесплатного оформления в собственность земли под гаражами. Решение было принято на заседании 26 октября.
Региональный акт необходим после продления федеральной гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Прежний областной закон от 28 июня 2022 года действовал до 1 сентября 2026 года. После изменения федерального законодательства потребовалось заново установить перечень документов, подтверждающих право на оформление участка.
Перечень включает семь видов документов. Среди них — справка гаражного кооператива о внесении членских взносов, членская книжка, разрешения на строительство и ввод гаража в эксплуатацию, решение о присвоении адреса и вступившее в силу решение суда об установлении факта возведения гаража до 30 декабря 2004 года.
Закон распространяется на капитальные гаражи, расположенные на государственной или муниципальной земле. Если гражданину отказали в оформлении участка с 1 сентября 2026 года до вступления нового закона в силу из-за представления документов, предусмотренных прежним региональным законом, он сможет подать заявление повторно.