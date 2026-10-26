Комитет ярославской облдумы поддержал закон о гаражной амнистии до 2031 года

Перечень включает семь видов документов. Среди них — справка гаражного кооператива о внесении членских взносов, членская книжка, разрешения на строительство и ввод гаража в эксплуатацию, решение о присвоении адреса и вступившее в силу решение суда об установлении факта возведения гаража до 30 декабря 2004 года.