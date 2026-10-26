В «тюменской матрешке» нашли 96 нарушений на фермах и хозяйствах с помощью БПЛА

В 96 случаях инспекторы зафиксировали признаки нарушений. К основным проблемам относятся частичное огораживание территорий хозяйств и предприятий, отсутствие дезинфекции транспорта, а также складирование навоза на поверхности земли. Например, в октябре при обследовании животноводческого хозяйства, принадлежащего ИП Шармазанову С.П., отсутствовали дезинфекционные барьеры на выездах, а также не были оборудованы навозохранилище или площадка для биотермического обеззараживания отходов.