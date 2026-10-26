В «тюменской матрешке» нашли 96 нарушений на фермах и хозяйствах с помощью БПЛА
С 9 января по 22 октября специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам (ЯНАО и ХМАО-Югра) провели 99 выездных проверок с применением БПЛА. Мероприятия были направлены на контроль соблюдения требований ветеринарного законодательства по содержанию животных, сообщили в ведомстве.
В 96 случаях инспекторы зафиксировали признаки нарушений. К основным проблемам относятся частичное огораживание территорий хозяйств и предприятий, отсутствие дезинфекции транспорта, а также складирование навоза на поверхности земли. Например, в октябре при обследовании животноводческого хозяйства, принадлежащего ИП Шармазанову С.П., отсутствовали дезинфекционные барьеры на выездах, а также не были оборудованы навозохранилище или площадка для биотермического обеззараживания отходов.
По итогам всех контрольных мероприятий контролируемым лицам были объявлены предостережения.