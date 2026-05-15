В Красноярском крае возобновились поиски семьи Усольцевых

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») возобновили поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых по заявке следствия. Об этом сообщила пресс-служба отряда.

Повторные поиски пропавшей семьи пройдут 15-16 мая, уточнили в организации. В мероприятии участвуют четыре человека с применением четырех единиц спасательной техники отряда.

Сергей и Ирина Усольцевы с их пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин Партизанского района в Красноярском крае. Семья отправилась в поход к горе Буратинка, а вскоре перестала выходить на связь. 2 октября в окрестностях поселка нашли автомобиль пропавших. Активную фазу поисков завершили 12 октября.