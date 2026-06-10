Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых приостановлены

В Красноярском крае приостановлены поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре прошлого года. Результаты проведенных работ будут проанализированы, после чего правоохранители примут решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков, сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По данным ведомства, в зоне поисков нашли вещи, которые проверят на принадлежность пропавшей семье. Всего было обследовано около 1 тыс. кв. км горно-таежной местности за скалами «Буратинка» и «Мальвинка».

Как писал «Ъ-Сибирь», Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью в 28 сентября 2025 года ушли в поход в урочище «Буратинка», после чего перестали выходить на связь. 2 октября в окрестностях поселка обнаружили их автомобиль. С того момента ведутся активные поиски пропавших. СКР исключает версии о побеге или похищении семьи.

Александра Стрелкова