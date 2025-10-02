Полиция нашла автомобиль пропавшей в Красноярском крае семьи

Полиция нашла в поселке Кутурчин автомобиль, который принадлежит пропавшей в лесу Красноярского края семье. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные региональным МВД в Telegram-канале.

28 сентября супруги и их пятилетняя дочь отправились в поход в урочище «Буратинка» в окрестностях поселка Кутурчин и вскоре перестали выходить на связь. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш заявил, что речь идет о семье психолога и коуча Ирины Усольцевой из Железногорска.

Очевидцы сообщили, что видели, как туристы с большими рюкзаками направлялись к горе Буратинка, пишет «Звезда». Семью ищут более 80 человек, на поиски также направили вертолет и самолет авиационного крыла «ЛизаАлерт», сообщили телеканалу волонтеры.

В связи с исчезновением семьи возбуждено уголовное дело.