СКР исключил версии о побеге или похищении семьи Усольцевых

Версии о побеге или похищении в Красноярском крае семьи Усольцевых не подтвердились. Следователи продолжают рассматривать возможность несчастного случая и «иного преступления», сообщили ТАСС в региональном управлении СКР.

Семейная пара Усольцевых вместе с пятилетней дочерью отправилась 28 сентября в поход в урочище «Буратинка». Вскоре семья перестала выходить на связь. 2 октября в окрестностях поселка нашли их автомобиль. Позже спасателям удалось отследить радиосигнал с телефона Сергея Усольцева — в 7 км от поселка Кутурчин Партизанского района. Активную фазу поисков завершили 12 октября.

Повторные поиски проводились 30-31 января и 15-16 мая. Затем поиски возобновили с 23 мая в районе деревни Кутурчин. В них участвуют пять человек. В первый день специалисты обследовали 6 кв. км лесного массива, пропавших не обнаружили. Поиски будут идти до 26 мая.