Поиски семьи Усольцевых возобновлялись для расследования уголовного дела

В Красноярском крае на два дня возобновлялись поиски пропавшей в сентябре 2025 года семьи Усольцевых. Управление СКР по региону пояснило, что это было необходимо для расследования уголовного дела.

Как уточнили в СКР, поисково-спасательный отряд «Спасатель» выходил на поиски 30 и 31 января. «Поиски в конце января осуществлялись в плановом порядке в рамках расследования уголовного дела. Спасатели в течение двух дней обследовали определенную территорию. Новой информации в ходе поисков получено не было»,— уточнил представитель управления СКР в разговоре с «РИА Новости».

Семья Усольцевых — психолог Ирина, ее муж Сергей и пятилетняя дочь Арина — отправились в поход 28 сентября в урочище «Буратинка» и вскоре перестали выходить на связь. 9 октября спасателям удалось отследить радиосигнал с телефона Сергея Усольцева — в 7 км от поселка Кутурчин Партизанского района. Версия о несчастном случае остается приоритетной у следствия. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).