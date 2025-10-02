В Красноярском крае во время турпохода пропала семья с пятилетним ребенком

Двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в местности Минская петля во время туристического похода. Полиция вместе с волонтерами ведет их поиск, сообщило МВД по Красноярскому краю.

Пропавшие — мужчина и женщина 1961 и 1977 годов рождения и ребенок 2020 года рождения. 28 сентября они отправились в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка, но до сих пор не вышли на связь с родственниками.

К поискам привлечены более 50 человек, в том числе шестеро сотрудников полиции, три спасателя, волонтеры и местные жители. Для обнаружения пропавших также задействовали беспилотники.