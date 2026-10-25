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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Урал

ФК «Урал» в гостях обыграл «Челябинск», один гол забил вратарь Селихов

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Челябинском» в матче 15-го тура Лиги Pari. Игра проходила в Челябинске и закончилась со счетом 1:3 (1:0) в пользу гостей.

Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Счет открыл «Челябинск»: на 6 минуте отличился Гаджимурадов. «Урал» забил три гола за 20 минут до конца матча: сначала забил Берти (71 минута), затем вратарь Селихов точно пробил штрафной (88), а Итало поставил последнюю точку (90).
ФК «Урал» набрал 28 очков и вышел на четвертое место.
Следующий матч «Урал» проведет 1 ноября в гостях у «Сочи».
Николай Яблонский