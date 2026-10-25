В Свердловской области в 2026 году на переработку направят 2,7% ТКО

В документе также предусмотрено строительство полигона в Краснотурьинске и объектов обработки крупногабаритных отходов. Помимо этого, планируется создать комплексы переработки отходов в Новоуральске, Верхней Пышме и Ирбите, а также запустить установку термической утилизации в технопарке Алапаевска. При этом в 2032 году из схемы исключат действующий полигон «Северный», куда свозят отходы из Екатеринбурга.