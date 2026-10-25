В Свердловской области в 2026 году на переработку направят 2,7% ТКО
В 2026 году на утилизацию направят 2,7% от общей массы образованных твердых коммунальных отходов (ТКО) в Свердловской области. Это следует из новой территориальной схемы обращения с отходами, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии региона.
В 2026 году прогнозный объем ТКО, направленных на утилизацию с возможностью последующего использования, составит 41,47 тыс. тонн, а общий объем ТКО — 1,5 млн тонн.
Согласно документу, к 2030 году регион должен снизить долю захоронения до 50%. Показатель утилизации при этом будет расти постепенно. В 2027 году он составит 47,92 тыс. тонн, в 2028-м — 61,51 тыс. тонн, в 2029-м — 163,96 тыс. тонн, а к 2030 году — 296,31 тыс. тонн.
Согласно планам, прописанным в документе, в 2028 году реконструируют МСК «Широкореченский» в Екатеринбурге. В 2029 году планируется построить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Восток» мощностью 700 тыс. тонн в год. Позднее в Кировграде введут объект утилизации ТКО, а в Ревде — комплекс по обращению с отходами мощностью 200 тыс. тонн в год.
В документе также предусмотрено строительство полигона в Краснотурьинске и объектов обработки крупногабаритных отходов. Помимо этого, планируется создать комплексы переработки отходов в Новоуральске, Верхней Пышме и Ирбите, а также запустить установку термической утилизации в технопарке Алапаевска. При этом в 2032 году из схемы исключат действующий полигон «Северный», куда свозят отходы из Екатеринбурга.