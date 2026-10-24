В Пермском крае изъяли 14,7 тонн некачественных продуктов
С января по сентябрь управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело 568 проверок в рамках санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевой продукции. Как сообщает пресс-служба ведомства, из оборота изъята 581 партия некачественных пищевых продуктов общим весом 14,7 тонны. Всего было обследовано 1149 объектов отрасли.
По информации ведомства, основные нарушения касались условий хранения, маркировки, сроков годности продуктов питания. Кроме этого, в ряде случаев зафиксировано несоответствие качества и безопасности продукции, нарушения санитарно-эпидемиологического содержания предприятий.
В ходе лабораторных исследований установлено, что удельный вес нестандартных проб пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям составил 0,3%, по микробиологическим показателям – 4,8%. По физико-химическим показателям качества установлено несоответствие 5,1% проб, в том числе 1,3% из числа испытуемых проб молочной продукции имели признаки фальсификации растительными жирами.
По итогам контрольных и профилактических мероприятий устранено свыше 7,5 тыс. пунктов правонарушений при производстве и реализации пищевых продуктов, оказании услуг общественного питания в 1030 субъектах и 1624 объектах продовольственного бизнеса Прикамья.