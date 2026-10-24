В Пермском крае изъяли 14,7 тонн некачественных продуктов

С января по сентябрь управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело 568 проверок в рамках санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевой продукции. Как сообщает пресс-служба ведомства, из оборота изъята 581 партия некачественных пищевых продуктов общим весом 14,7 тонны. Всего было обследовано 1149 объектов отрасли.