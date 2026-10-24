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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Прикамье

В Пермском крае изъяли 14,7 тонн некачественных продуктов

С января по сентябрь управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело 568 проверок в рамках санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевой продукции. Как сообщает пресс-служба ведомства, из оборота изъята 581 партия некачественных пищевых продуктов общим весом 14,7 тонны. Всего было обследовано 1149 объектов отрасли.

Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

По информации ведомства, основные нарушения касались условий хранения, маркировки, сроков годности продуктов питания. Кроме этого, в ряде случаев зафиксировано несоответствие качества и безопасности продукции, нарушения санитарно-эпидемиологического содержания предприятий.
В ходе лабораторных исследований установлено, что удельный вес нестандартных проб пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям составил 0,3%, по микробиологическим показателям – 4,8%. По физико-химическим показателям качества установлено несоответствие 5,1% проб, в том числе 1,3% из числа испытуемых проб молочной продукции имели признаки фальсификации растительными жирами.
По итогам контрольных и профилактических мероприятий устранено свыше 7,5 тыс. пунктов правонарушений при производстве и реализации пищевых продуктов, оказании услуг общественного питания в 1030 субъектах и 1624 объектах продовольственного бизнеса Прикамья.