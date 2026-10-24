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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Сочи

В связи с проведением «Сочи Марафона» 1 ноября в центре Сочи ограничат движение

В Сочи 1 ноября ограничат движение транспорта в связи с проведением «Сочи Марафона». С 04:00 до 15:00 будет перекрыт ряд улиц Центрального района, в том числе Курортный проспект, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.
На время мероприятия изменятся схемы движения общественного транспорта. Движение автобусов № 2М, 14, 15С, 17 и 23 будет приостановлено.
Власти рекомендовали жителям и гостям города учитывать ограничения при планировании поездок.
Вячеслав Рыжков