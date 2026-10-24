В Челябинской области завершились российско-индийские учения «Индра-2026»

В ходе финального этапа подразделения отработали штурм населенного пункта, занятого условным противником. В операции были задействованы расчеты беспилотных летательных аппаратов и наземные роботизированные комплексы, которые проводили разведку и наносили огневое поражение. Наступление штурмовых групп проходило при поддержке танковых экипажей, мобильных огневых групп и под прикрытием FPV-перехватчиков.