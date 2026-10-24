В Челябинской области завершились российско-индийские учения «Индра-2026»
На полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области завершилась сухопутная часть совместного российско-индийского межвидового учения «Индра-2026». В маневрах, проходивших с 14 по 23 октября, приняли участие военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии и контингент вооруженных сил Индии. Основной целью тренировок стала отработка совместных действий по ликвидации незаконных вооруженных формирований.
В ходе финального этапа подразделения отработали штурм населенного пункта, занятого условным противником. В операции были задействованы расчеты беспилотных летательных аппаратов и наземные роботизированные комплексы, которые проводили разведку и наносили огневое поражение. Наступление штурмовых групп проходило при поддержке танковых экипажей, мобильных огневых групп и под прикрытием FPV-перехватчиков.
Начальник управления боевой подготовки ЦВО Сергей Пименков на церемонии закрытия отметил, что задачи учений выполнены в полном объеме. По его словам, на всех этапах подготовки использовался актуальный опыт современных вооруженных конфликтов. Отличившиеся участники маневров были награждены медалями, грамотами и ценными подарками.
Учения «Индра» носят регулярный характер и направлены на укрепление военного сотрудничества между Россией и Индией. По завершении практических действий воинские контингенты двух стран прошли торжественным маршем на плацу полевого лагеря.