Главные новости за 23 октября. Сочи
С 25 октября 2026 года по 27 марта 2027-го аэропорт Сочи перейдет на осенне-зимнее расписание с рейсами по 44 направлениям — 27 внутренним и 17 международным, силами 25 авиакомпаний. Наиболее востребованными за рубежом ожидаются Стамбул, Анталья, Ереван, Тбилиси, Батуми, Тель-Авив, Абу-Даби и Дубай.
Сочинская тхэквондистка Полина Шведкова завоевала серебро на международном турнире Qatar Open G1 в Дохе, где выступала в составе сборной России. Медаль принесла ей дополнительные баллы в личном международном рейтинге; ранее в 2026 году она уже становилась призёром международных турниров, а в 2025-м выиграла чемпионат мира.
Краснодарский краевой суд оставил в силе отказ администрации Сочи в выселении женщины и двух ее детей-инвалидов из служебной квартиры, хотя она уволилась из городской поликлиники. Суды указали, что семья не имеет другого жилья, состоит на учете нуждающихся и относится к категории граждан, которых нельзя выселять без предоставления другого помещения.
С 6 июля по 19 октября 2026 года в Туапсе гречневая крупа подорожала на 27,2% — с 90,68 до 115,36 рубля за килограмм, в Сочи — на 4,6%, до 126,32 рубля. В Сочи также выросли макароны высшего сорта (+19,5%), пшено (+8,2%) и вермишель (+6,6%), тогда как рис подешевел на 4,5%, а хлеб из ржаной и пшеничной муки в Туапсе снизился в цене.
С 6 июля по 19 октября 2026 года в Сочи пастеризованное молоко подешевело на 2,9% — до 105,60 рубля за литр, а в Туапсе подорожало на 3,1%, до 95,96 рубля. В Сочи выросли творог (+6,7%), сыры (+8,6%), сливочное масло (+3,7%) и сметана (+2,6%), тогда как в Туапсе творог, масло и сыры, наоборот, подешевели.
Адлерский районный суд приговорил гида-проводника Наталью Туракулову к двум годам шести месяцам ограничения свободы по делу о гибели туристки в пещере «Пасть Дракона» в апреле 2026 года. Суд установил, что она организовала платный тур в закрытую пещеру без лицензии, не провела инструктаж и не уведомила спасателей, из-за чего одна из участниц сорвалась и погибла.