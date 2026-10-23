В Сочи молоко подешевело на 2,9%

Творог в Сочи вырос в цене с 447,85 до 477,81 руб. (+6,7%), в Туапсе — снизился с 507,17 до 499,55 руб. (-1,5%). Сметана в Сочи подорожала с 411,57 до 422,22 руб. (+2,6%), в Туапсе — с 387,76 до 395,84 руб. (+2,1%). Кефир — со 114,17 до 116,15 руб. (+1,7%) и со 107,28 до 105,85 руб. (-1,3%) соответственно. Сливочное масло в Сочи выросло с 1306,03 до 1353,94 руб. (+3,7%), в Туапсе — снизилось с 1155,88 до 1117,94 руб. (-3,3%). Сыры в Сочи подорожали с 1082,10 до 1175,55 руб. (+8,6%), в Туапсе — подешевели с 993,67 до 969,29 руб. (-2,5%). Ультрапастеризованное молоко — со 155,02 до 152,79 руб. (-1,4%) и со 123,91 до 123,00 руб. (-0,7%).