Аэропорт Сочи перейдет на осенне-зимнее расписание с 25 октября

Международный аэропорт Сочи с 25 октября 2026 года перейдет на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 27 марта 2027 года. В этот период пассажирам будут доступны рейсы по 44 направлениям, из которых 27 внутренних и 17 международных. Полеты запланированы силами 25 российских и зарубежных авиакомпаний.