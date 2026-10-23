Аэропорт Сочи перейдет на осенне-зимнее расписание с 25 октября
Международный аэропорт Сочи с 25 октября 2026 года перейдет на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 27 марта 2027 года. В этот период пассажирам будут доступны рейсы по 44 направлениям, из которых 27 внутренних и 17 международных. Полеты запланированы силами 25 российских и зарубежных авиакомпаний.
Группа «Аэрофлот» продолжит выполнять рейсы по десяти внутренним направлениям: в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Самару и Уфу. Также авиакомпания сохранит полеты по маршруту Сочи—Стамбул.
Авиакомпания «Победа» будет выполнять рейсы по 11 направлениям. В маршрутную сеть войдут Москва — аэропорты Шереметьево и Внуково, Екатеринбург, Казань, Киров, Пермь, Самара, Саратов, Уфа, Челябинск и Ульяновск.
Перевозчик «Азимут» продолжит полеты по внутренним маршрутам в Астрахань, Махачкалу, Пензу и Ярославль. В международной маршрутной сети авиакомпании предусмотрены Стамбул и Анталья в Турции, Дубай в ОАЭ, Ереван в Армении, Самарканд в Узбекистане и Тель-Авив в Израиле.
«В зимнем сезоне запланированы рейсы по 44 направлениям, 27 из которых внутренние и 17 международные. Параллельно развиваем внутригородскую логистику, чтобы гости курорта могли комфортно добраться из аэропорта в любую точку города»,— сообщил заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр.
Среди наиболее востребованных международных направлений предстоящего сезона ожидаются Стамбул и Анталья, Ереван, Тбилиси и Батуми, Тель-Авив, Абу-Даби и Дубай.
Рейсы в турецкие города будут выполнять авиакомпании Air Anka, Southwind Airlines, «Россия», «Азимут» и «ИрАэро». Полеты в Ереван продолжат Fly One Armenia и «Азимут».
Национальный перевозчик Узбекистана Uzbekistan Airways будет выполнять рейсы по маршрутам Ташкент—Сочи и Наманган—Сочи. Авиакомпания Centrum Air сохранит сообщение между Ташкентом и Сочи.
Рейсы из Абу-Даби в Сочи запланированы авиакомпанией Etihad Airways, а полеты из Дубая продолжит flydubai. Перевозчики Oman Air и AZUR air сохранят полетную программу по маршруту Маскат—Сочи. Осенне-зимнее расписание будет действовать до 27 марта 2027 года.