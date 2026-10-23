В Ульяновске завершено расследование дела о распространении фейков о ВС РФ
В преступлении обвиняется 48-летняя местная жительница
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летней жительницы Ульяновска, обвиняемой в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
По версии следствия, женщина разместила в открытом доступе в одной из социальных сетей видеозапись с недостоверными сведениями о действиях российской армии. Инцидент произошел на территории Заволжского района города.
Фигурантка дела обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, подтверждающую вину жительницы Ульяновска.
Расследование дела проводилось при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ РФ. Материалы переданы на рассмотрение в суд.