Бывших руководителей ставропольского «Сигнала» подозревают в хищении 150 млн рублей
Бывших первого заместителя гендиректора и директора по обеспечению производства ставропольского радиозавода «Сигнал» подозревают в хищении 150 млн рублей — на эту сумму, по версии следствия, они завысили стоимость измерительного оборудования, закупленного предприятием. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудило ГУ МВД по Ставропольскому краю по материалам краевого управления ФСБ; о деле сообщил местный портал news.1777 со ссылкой на чекистов. Подозреваемые — оба экс-руководителя и некий московский индивидуальный предприниматель — задержаны и заключены под стражу; фамилии не раскрываются.
Схема, по данным ФСБ, — классическая закупочная афера с имитацией конкуренции. Фигуранты вступили в сговор с пока неустановленными лицами, в числе которых могли быть и другие сотрудники завода. От имени шести компаний, аффилированных московскому предпринимателю, для «Сигнала» подготовили фиктивные коммерческие предложения с завышенными ценами на нужную предприятию технику. На основе этих документов сформировали начальную максимальную цену закупки — заведомо выше реальной рыночной. Контракт на общую сумму порядка 424 млн рублей был заключён и исполнен: оборудование поставлено. Но из денег, перечисленных со счёта завода коммерческой организации, 150 млн рублей — разница между заявленной и реальной стоимостью — были похищены.
Формально закупка выглядела образцово: несколько поставщиков, конкурентные предложения, подписанный контракт, выполненные обязательства и работающее на площадке оборудование. Именно этим «конкурсный картель» и отличается от примитивного воровства — деньги уходят не мимо поставки, а внутри неё, в цене. Раскрыть такую схему силовики, как правило, могут только через анализ связей между «конкурентами»: шесть якобы независимых компаний, уступающих друг другу в торгах, при проверке оборачиваются прокладками одного бенефициара. Включение в дело московского ИП намекает, что центр этой конструкции находился не в Ставрополе — столичные «поставщики» в делах региональных заводов традиционно играют роль и кормушки, и отмывочного звена.
Сам «Сигнал» — актив из категории стратегических: предприятие основано в 1971 году как завод ВПК и стало одним из крупнейших в радиоэлектронном комплексе юга России. Оно выпускает оборудование для катодной защиты подземных металлических сооружений от электрохимической коррозии, аппаратуру цифрового эфирного и кабельного телевидения, устройства учёта и распределения электроэнергии, включая сложные измерительно-вычислительные комплексы, и поставляет радиоэлектронную продукцию ведущим российским авиастроительным компаниям и зарубежным заказчикам. Штат — 1,7 тыс. сотрудников по данным TAdviser.