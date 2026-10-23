Бывших руководителей ставропольского «Сигнала» подозревают в хищении 150 млн рублей

Формально закупка выглядела образцово: несколько поставщиков, конкурентные предложения, подписанный контракт, выполненные обязательства и работающее на площадке оборудование. Именно этим «конкурсный картель» и отличается от примитивного воровства — деньги уходят не мимо поставки, а внутри неё, в цене. Раскрыть такую схему силовики, как правило, могут только через анализ связей между «конкурентами»: шесть якобы независимых компаний, уступающих друг другу в торгах, при проверке оборачиваются прокладками одного бенефициара. Включение в дело московского ИП намекает, что центр этой конструкции находился не в Ставрополе — столичные «поставщики» в делах региональных заводов традиционно играют роль и кормушки, и отмывочного звена.