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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Прикамье

В Бардымском и Осинском округах ввели льготы по земельному налогу для участников СВО

Еще две муниципальные думы в Прикамье установили льготы по земельному налогу для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Думы Бардымского и Ординского округов приняли решение освободить участников СВО и членов их семей от уплаты земельного налога. Льгота распространяется на один земельный участок, не используемый в предпринимательской деятельности.
На этой неделе такую льготу ввели думы Александровского, Березовского, Большесосновского и Чусовского округов.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рекомендовал главам муниципалитетов расширить действие льготы по земельному налогу для участников СВО региона.