В Перми остановят движение транспорта из-за реконструкции путей

В Перми в связи с реконструкцией трамвайных путей будет прекращено движение на нескольких участках дорог. Как сообщает пресс-служба краевого минтранса, с 22:00 23 октября по 06:00 26 октября будет перекрыт участок по ул. Крисанова от ул. Монастырской до ул. Петропавловской. Также с 22:00 23 октября до 06:00 27 октября остановят движение на перекрестке ул. Максима Горького и ул. Ленина, а с 22:00 25 октября до 06:00 27 октября — на участке поворота с ул. Решетникова на ул. Петропавловской.