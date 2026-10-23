Власти Прикамья хотят взыскать с питерского подрядчика свыше 308 млн рублей
Арбитражный суд Пермского края приостановил производство по иску КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» к АО «АБЗ-Дорстрой». Как сообщает пресс-служба суда, истец намерен взыскать с ответчика 308,4 млн руб. неосновательного обогащения и 2,08 млн руб. процентов. Как следует из данных картотеки арбитража, стороны направили ходатайство о назначении экспертизы. Ранее в дело вступила прокуратура Пермского края.
АО «АБЗ-Дорстрой» зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Общество занимается строительством автодорог и магистралей. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что компания принадлежит ЗАО «Строительные технологии» и ООО «Балтийский берег». В 2023 году «АБЗ-Дорстрой» выиграло подряды на первый и второй этапы реконструкции ул. Строителей на сумму 7 млрд руб. Тогда же компания стала победителем конкурса на выполнение работ по реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов. Цена контракта составила 2,2 млрд руб. Согласно ему, подрядчик должен был сдать объект 30 апреля 2026 года.
Согласно Rusprofile, в этом году компания выиграла подряды на устройство слоев износа на автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь на сумму 716,6 млн руб. и 458,1 млн руб.