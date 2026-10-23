Власти Прикамья хотят взыскать с питерского подрядчика свыше 308 млн рублей

АО «АБЗ-Дорстрой» зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Общество занимается строительством автодорог и магистралей. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что компания принадлежит ЗАО «Строительные технологии» и ООО «Балтийский берег». В 2023 году «АБЗ-Дорстрой» выиграло подряды на первый и второй этапы реконструкции ул. Строителей на сумму 7 млрд руб. Тогда же компания стала победителем конкурса на выполнение работ по реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов. Цена контракта составила 2,2 млрд руб. Согласно ему, подрядчик должен был сдать объект 30 апреля 2026 года.