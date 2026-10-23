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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Прикамье

В Прикамье отражают атаку беспилотников

В Пермском крае подразделения ПВО отражают атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщает краевой минтербез.
Беспилотная опасность была объявлена в регионе сегодня в 7 часов утра. Аэропорт Большое Савино ограничил прием и выпуск воздушных судов. Режим «Ковер» действует в радиусе 150 км вокруг поселков Зюкайка и Березовка.
«В целях безопасности — не приближайтесь к обломкам беспилотников. Не снимайте и не выкладывайте в соцсети работу ПВО», — напомнили в минтербезе.