В Прикамье отражают атаку беспилотников

Беспилотная опасность была объявлена в регионе сегодня в 7 часов утра. Аэропорт Большое Савино ограничил прием и выпуск воздушных судов. Режим «Ковер» действует в радиусе 150 км вокруг поселков Зюкайка и Березовка.