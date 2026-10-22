Главные новости за 22 октября. Сочи
Проектирование и реконструкцию шести очистных сооружений Сочи предварительно оценили в 34,95 млрд рублей в ценах 2022 года — работы ведет «РосКапСтрой» в рамках проекта модернизации очистных сооружений Кубани. Из-за ограничений в зоне горно-санитарной охраны сроки продлили до 2030 года, а финансирование перераспределили с 2026-го на 2027–2030 годы.
Краснодарский краевой суд оштрафовал на 200 тыс. рублей бывшего сотрудника МВД, который в июне 2025 года попытался выехать из Сочи в Абхазию, несмотря на запрет на пересечение границы до июля 2029 года из-за доступа к гостайне. Подсудимый признал вину, пояснив, что не считал поездку по российскому паспорту нарушением требований о защите гостайны.
Санаторий имени Мориса Тореза судится с администрацией Сочи, требуя пересчитать арендную плату за земельный участок исходя из ставки земельного налога и кадастровой стоимости вместо установленных договором 2,3 млн рублей в год. Дело, которое уже прошло несколько инстанций и новое рассмотрение, кассация рассмотрит в декабре.
Арбитражный суд Кубани удовлетворил иск ФНС об обращении взыскания на заложенное имущество сочинского АО «Южное горно-строительное управление» стоимостью 112,3 млн рублей из-за отмены отсрочки по налогам. Общий долг компании по налоговым платежам достиг 162,5 млн рублей, а эксперты расходятся в оценке перспектив обжалования: остановить продажу техники можно, погасив долг или заключив мировое соглашение.
В Адлерском районе Сочи до конца 2027 года планируют завершить строительство футбольной базы академии клуба «Сочи» с полем с искусственным покрытием и зданием для проживания спортсменов. Комплекс, адаптированный в том числе для маломобильных граждан и паралимпийцев, будет готовить юных футболистов из Сочи, других муниципалитетов Кубани и регионов России.
В Сочи начался второй этап инвентаризации кладбищ — до конца 2026 года обследуют 26 муниципальных кладбищ общей площадью 140 га для создания единой цифровой базы захоронений. Первый этап завершили в 2025 году, обследовав 55 кладбищ площадью более 120 га, а реестр должен упростить поиск мест захоронения родственников.