На реконструкцию шести очистных сооружений Сочи предварительно выделят 34,95 млрд рублей

Окончательную стоимость объектов определят после разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения госэкспертизы. Отмечается, что проектирование ранее пришлось приостановить из-за ограничений в зоне горно-санитарной охраны: там запрещена хозяйственная деятельность, кроме работ по исследованию и использованию природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях. Администрация города вместе с краевыми и федеральными органами добивалась изменения границ этих зон. Сейчас необходимые приказы Минздрава России приняты и вступили в силу, проектирование возобновлено.