На реконструкцию шести очистных сооружений Сочи предварительно выделят 34,95 млрд рублей
По предварительным оценкам, на проектирование и реконструкцию шести очистных сооружений канализации в Сочи планируется направить 34,95 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Речь идет об ОСК «Адлер» и «Кудепста», «Бзугу» и коллекторе «Бочаров ручей», «Якорная Щель», «Магадан», «Дагомыс» и «Лазаревское». Работы ведет ФАУ «РосКапСтрой» в рамках ведомственного проекта «Модернизация канализационных очистных сооружений Краснодарского края».
Окончательную стоимость объектов определят после разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения госэкспертизы. Отмечается, что проектирование ранее пришлось приостановить из-за ограничений в зоне горно-санитарной охраны: там запрещена хозяйственная деятельность, кроме работ по исследованию и использованию природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях. Администрация города вместе с краевыми и федеральными органами добивалась изменения границ этих зон. Сейчас необходимые приказы Минздрава России приняты и вступили в силу, проектирование возобновлено.
Из-за этих ограничений сроки проектирования, строительства и ввода объектов увеличились. Решением правительственной комиссии по региональному развитию сроки реализации объектов продлили до 2030 года. В ближайшее время планируют завершить проектирование и получить положительные заключения по ОСК «Адлер»/«Кудепста» и ОСК «Лазаревское». Продолжается проектирование по ОСК «Бзугу» и коллектору «Бочаров ручей», ОСК «Магадан», ОСК «Якорная Щель» и ОСК «Дагомыс».
В мэрии подчеркивают, что финансирование, предусмотренное на строительство и реконструкцию объектов водоотведения Сочи, источником которого являются казначейские инфраструктурные кредиты, перераспределили с 2026 года на 2027–2030 годы.
По данным администрации, реализация этих объектов позволит минимизировать негативные последствия сброса сточных вод в акваторию Черного моря, улучшить очистку и увеличить пропускную способность инженерных сетей, а также улучшить экологическую ситуацию в туристических местах курорта.